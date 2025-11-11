Tesla Full-Stack разработчик Зарплаты в Greater Austin Area

Компенсация Full-Stack разработчик in Greater Austin Area в Tesla составляет от $122K за year для P1 до $273K за year для P4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Austin Area составляет $176K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tesla. Последнее обновление: 11/11/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции ( /yr ) Премия P1 Associate Engineer ( Начальный уровень ) $122K $115K $5.4K $1.9K P2 Engineer $197K $146K $50.9K $625 P3 Senior Engineer $226K $165K $61.4K $0 P4 Staff Engineer $273K $205K $67.5K $0 Посмотреть 2 Больше уровней

Последние данные о зарплатах

Компания Местоположение | Дата Название уровня Тег Опыт работы (лет) Общий / В компании Общая компенсация ( USD ) Оклад | Акции (год) | Премия

График вестинга Основной Альтернативный 1 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Tesla RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 6.25 % ежеквартально ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 2.08 % ежемесячно ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Какой график вестинга в Tesla ?

