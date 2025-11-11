Каталог компаний
Tesla
Tesla Тест-инженер Зарплаты в United States

Компенсация Тест-инженер in United States в Tesla составляет от $97.7K за year для P1 до $162K за year для P3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $147K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tesla. Последнее обновление: 11/11/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
P1
Associate Engineer
$97.7K
$94.8K
$2.9K
$0
P2
Engineer
$150K
$133K
$17.3K
$0
P3
Senior Engineer
$162K
$115K
$47K
$0
P4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Последние данные о зарплатах
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Tesla RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Тест-инженер в Tesla in United States составляет $190,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tesla для позиции Тест-инженер in United States составляет $145,000.

Другие ресурсы