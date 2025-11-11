Компенсация Инженер-технолог in San Francisco Bay Area в Tesla составляет от $96.2K за year для P1 до $228K за year для P4. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $147K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tesla. Последнее обновление: 11/11/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
P1
$96.2K
$92.4K
$3.8K
$0
P2
$138K
$119K
$18.3K
$909
P3
$166K
$131K
$33.8K
$429
P4
$228K
$155K
$73K
$0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Tesla RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
