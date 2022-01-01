Справочник компаний
Tesco Зарплаты

Диапазон зарплат Tesco варьируется от $6,071 в общей компенсации в год для Отдел кадров на нижнем конце до $160,217 для Дизайнер продукта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Tesco. Последнее обновление: 8/16/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Инженер данных

Руководитель отдела разработки
Median $104K
Менеджер по продукту
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Специалист по данным
Median $91.3K
Технический руководитель программы
Median $48.2K
Административный ассистент
Median $30.8K
Продажи
Median $31.8K
Бухгалтер
$44.1K

Технический бухгалтер

Развитие бизнеса
$100K
Копирайтер
$38.5K
Служба поддержки клиентов
$32K
Аналитик данных
$63.7K
Руководитель отдела науки о данных
$64.2K
Финансовый аналитик
$137K
Графический дизайнер
$121K
Отдел кадров
$6.1K
Специалист по информационным технологиям
$78.2K
Юридический отдел
$33.7K
Консультант по управлению
$85.6K
Дизайнер продукта
$160K
Рекрутер
$47.8K
FAQ

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Tesco, є Дизайнер продукта at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $160,217. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Tesco, становить $63,729.

