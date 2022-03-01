Справочник компаний
Tencent Holdings
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Tencent Holdings Зарплаты

Диапазон зарплат Tencent Holdings варьируется от $43,084 в общей компенсации в год для Бизнес-аналитик на нижнем конце до $666,650 для Специалист по информационным технологиям на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Tencent Holdings. Последнее обновление: 8/16/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Бизнес-аналитик
$43.1K
Развитие бизнеса
$108K
Специалист по данным
$63.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Специалист по информационным технологиям
$667K
Юридический отдел
$301K
Менеджер по партнерам
$158K
Менеджер по продукту
$55.9K
Инженер-программист
$102K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

The highest paying role reported at Tencent Holdings is Специалист по информационным технологиям at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $666,650. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tencent Holdings is $104,824.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Tencent Holdings

Связанные компании

  • Kakao
  • Airtel India
  • Vodafone
  • Serco
  • Mail.ru Group
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы