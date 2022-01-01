Справочник компаний
Tenable
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Tenable Зарплаты

Диапазон зарплат Tenable варьируется от $43,447 в общей компенсации в год для Специалист по данным на нижнем конце до $487,775 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Tenable. Последнее обновление: 8/16/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Менеджер по продукту
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Инженер-программист
Median $149K

Fullstack-инженер

Продажи
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Успех клиента
$214K
Специалист по данным
$43.4K
Специалист по информационным технологиям
$83.6K
Операционный маркетинг
$67.3K
Дизайнер продукта
$127K
Рекрутер
$140K
Руководитель отдела разработки
$205K
Архитектор решений
$276K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Tenable RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы взаимодействовать с сотрудниками различных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Посетить сейчас!

FAQ

The highest paying role reported at Tenable is Менеджер по продукту at the Principal Product Manager level with a yearly total compensation of $487,775. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tenable is $159,516.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Tenable

Связанные компании

  • Armis
  • Very Good Security
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы