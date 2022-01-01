Tempus Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат Tempus варьируется от $29,108 в общей компенсации в год для Административный ассистент на нижнем конце до $256,275 для Продажи на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Tempus. Последнее обновление: 8/16/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Специалист по данным
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Руководитель отдела разработки
Median $185K

Менеджер по продукту
Median $152K
Административный ассистент
$29.1K
Бизнес-аналитик
$68.6K
Служба поддержки клиентов
$56.8K
Успех клиента
$69.7K
Аналитик данных
$79.6K
Менеджер программы
$84.6K
Продажи
$256K
Аналитик по кибербезопасности
$140K
Технический писатель
$76.4K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Tempus RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Tempus, — это Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $256,275. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Tempus, составляет $128,945.

