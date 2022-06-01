Справочник компаний
Templafy
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Templafy Зарплаты

Диапазон зарплат Templafy варьируется от $68,559 в общей компенсации в год для Рекрутер на нижнем конце до $155,775 для Technical Account Manager на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Templafy. Последнее обновление: 8/15/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $85.9K
Менеджер по продукту
$106K
Руководитель проекта
$70.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Рекрутер
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Технический руководитель программы
$153K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Templafy, — это Technical Account Manager at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $155,775. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Templafy, составляет $95,901.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Templafy

Связанные компании

  • Valtech
  • Arcesium
  • InvestCloud
  • SoftServe
  • Maven Wave
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы