Temasek Зарплаты

Диапазон зарплат Temasek варьируется от $10,612 в общей компенсации в год для Операционный отдел обслуживания клиентов на нижнем конце до $218,900 для Специалист по информационным технологиям на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Temasek. Последнее обновление: 8/15/2025

$160K

Инженер-программист
Median $74.8K

Fullstack-инженер

Специалист по данным
Median $112K
Операционный отдел обслуживания клиентов
$10.6K

Аналитик данных
$63.7K
Финансовый аналитик
$192K
Инженер по аппаратному обеспечению
$54.4K
Специалист по информационным технологиям
$219K
Менеджер по продукту
$31.3K
Руководитель проекта
$29.9K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Temasek, — это Специалист по информационным технологиям at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $218,900. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Temasek, составляет $63,701.

Другие ресурсы