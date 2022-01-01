TELUS Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат TELUS варьируется от $10,107 в общей компенсации в год для Служба поддержки клиентов на нижнем конце до $135,281 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. TELUS. Последнее обновление: 8/15/2025

$160K

Инженер-программист
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Инженер по обеспечению качества (QA)

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Инженер машинного обучения

DevOps-инженер

Менеджер по продукту
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Дизайнер продукта
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

UX-дизайнер

Специалист по данным
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Руководитель отдела разработки
L4 $114K
L5 $97.6K
Маркетинг
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Менеджер программы
Median $85K
Бизнес-аналитик
Median $56.2K
Аналитик по кибербезопасности
Median $76.8K
Аналитик данных
Median $37.1K
Руководитель отдела науки о данных
Median $110K
Архитектор решений
Median $129K

Архитектор данных

Консультант по управлению
Median $95.6K
Бизнес-операции
$101K
Руководитель бизнес-операций
$96.9K
Развитие бизнеса
$99.3K
Руководитель аппарата
$92.6K
Копирайтер
$88.4K
Служба поддержки клиентов
$10.1K
Финансовый аналитик
$76.8K
Инженер по аппаратному обеспечению
$75.2K
Отдел кадров
$66.4K
Специалист по информационным технологиям
$11.6K
Операционный маркетинг
$104K
Инженер-механик
$72.9K
Руководитель дизайна продукта
$107K
Руководитель проекта
$14.5K
Продажи
$55.4K
Технический руководитель программы
$89.6K
Доверие и безопасность
$41.7K
UX-исследователь
$88.2K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di TELUS adalah Инженер-программист at the L6 level dengan total kompensasi tahunan sebesar $135,281. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di TELUS adalah $86,649.

