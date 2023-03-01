Каталог компаний
Telia
Telia Зарплаты

Зарплата Telia варьируется от $38,667 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $115,247 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Telia. Последнее обновление: 9/2/2025

$160K

Инженер-программист
Median $89.8K
Продуктовый менеджер
Median $71.7K
Обслуживание клиентов
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Специалист по данным
$75.7K
ИТ-специалист
$102K
Продажи
$75.4K
Менеджер по разработке ПО
$115K
Архитектор решений
$75.3K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Telia — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $115,247. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Telia составляет $75,533.

