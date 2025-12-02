Каталог компаний
Telefónica
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Бизнес-аналитик

  • Все зарплаты Бизнес-аналитик

Telefónica Бизнес-аналитик Зарплаты

Средняя общая компенсация Бизнес-аналитик in Argentina в Telefónica составляет от ARS 20.36M до ARS 28.51M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Telefónica. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$16.7K - $19.4K
Argentina
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$15.4K$16.7K$19.4K$21.6K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 2 еще Бизнес-аналитик заявок в Telefónica чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в Telefónica?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Бизнес-аналитик предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в Telefónica in Argentina составляет ARS 28,508,830 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Telefónica для позиции Бизнес-аналитик in Argentina составляет ARS 20,363,450.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Telefónica не найдены

Похожие компании

  • Sprint
  • AT&T
  • Swisscom
  • Ciena
  • TELUS
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/telefonica/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.