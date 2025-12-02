Каталог компаний
Средняя общая компенсация Дата-сайентист in Kazakhstan в Telecom Jobs составляет от KZT 12.66M до KZT 17.63M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Telecom Jobs. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$26.6K - $31.4K
Kazakhstan
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$24.9K$26.6K$31.4K$34.6K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Telecom Jobs?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Telecom Jobs in Kazakhstan составляет KZT 17,627,095 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Telecom Jobs для позиции Дата-сайентист in Kazakhstan составляет KZT 12,655,351.

Другие ресурсы

