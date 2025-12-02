Каталог компаний
Teladoc Health
Медианный компенсационный пакет Архитектор решений in United States в Teladoc Health составляет $305K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Teladoc Health. Последнее обновление: 12/2/2025

Медианный пакет
company icon
Teladoc Health
Director
Mountain View, CA
Общая сумма в год
$305K
Уровень
-
Оклад
$195K
Stock (/yr)
$75K
Бонус
$35K
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
15 Лет
Последние данные о зарплатах
График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Teladoc Health RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Teladoc Health in United States составляет $320,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Teladoc Health для позиции Архитектор решений in United States составляет $291,000.

Другие ресурсы

