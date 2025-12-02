Каталог компаний
Компенсация Продукт-менеджер in United States в Teladoc Health составляет от $178K за year для Product Manager II до $253K за year для Staff Product Manager. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $186K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Teladoc Health. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$178K
$153K
$9.3K
$16K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$190K
$155K
$17.6K
$18.1K
Посмотреть 3 Больше уровней
Зарплаты стажеров

График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Teladoc Health RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Teladoc Health in United States составляет $264,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Teladoc Health для позиции Продукт-менеджер in United States составляет $182,000.

