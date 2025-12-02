Компенсация Продукт-менеджер in United States в Teladoc Health составляет от $178K за year для Product Manager II до $253K за year для Staff Product Manager. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $186K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Teladoc Health. Последнее обновление: 12/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$178K
$153K
$9.3K
$16K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$190K
$155K
$17.6K
$18.1K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Teladoc Health RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)
