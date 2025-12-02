Каталог компаний
Teladoc Health
Teladoc Health Продукт-дизайнер Зарплаты

Компенсация Продукт-дизайнер in United States в Teladoc Health составляет $173K за year для Senior Product Designer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $163K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Teladoc Health. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$173K
$159K
$5.8K
$8.7K
Посмотреть 3 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Teladoc Health RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)



Включенные должности

UX-дизайнер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в Teladoc Health in United States составляет $207,400 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Teladoc Health для позиции Продукт-дизайнер in United States составляет $150,020.

