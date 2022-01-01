Teladoc Health Зарплаты

Зарплата Teladoc Health варьируется от $49,670 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $305,000 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Teladoc Health. Последнее обновление: 9/1/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Teladoc Health RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)
