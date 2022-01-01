Каталог компаний
Teladoc Health
Teladoc Health Зарплаты

Зарплата Teladoc Health варьируется от $49,670 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $305,000 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Teladoc Health. Последнее обновление: 9/1/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Специалист по данным
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Медицинская информатика

Продуктовый менеджер
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Менеджер по разработке ПО
Median $270K
Продуктовый дизайнер
Median $163K

UX-дизайнер

Архитектор решений
Median $305K
Маркетинг
Median $98.8K
Обслуживание клиентов
$49.7K
Успех клиентов
$109K
Рекрутер
$199K
Продажи
$294K
Технический менеджер программ
$204K
UX-исследователь
$206K
График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Teladoc Health RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Teladoc Health — Архитектор решений с годовой общей компенсацией $305,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Teladoc Health составляет $178,333.

