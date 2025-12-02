Каталог компаний
TekStream Solutions
TekStream Solutions Архитектор решений Зарплаты

Средняя общая компенсация Архитектор решений in United States в TekStream Solutions составляет от $98.4K до $140K за year.

Средняя общая компенсация

$113K - $132K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$98.4K$113K$132K$140K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в TekStream Solutions?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в TekStream Solutions in United States составляет $140,400 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в TekStream Solutions для позиции Архитектор решений in United States составляет $98,400.

Другие ресурсы

