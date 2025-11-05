Tekion Менеджер по разработке ПО Зарплаты в Greater Bengaluru

Компенсация Менеджер по разработке ПО in Greater Bengaluru в Tekion составляет от ₹5.29M за year для L1 до ₹5.93M за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Bengaluru составляет ₹6.92M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tekion. Последнее обновление: 11/5/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия L1 ₹5.29M ₹5.29M ₹0 ₹0 L2 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L3 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L4 ₹5.93M ₹4.17M ₹1.76M ₹0 Посмотреть 1 Больше уровней

График вестинга Основной 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций Options В Tekion Options подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

Какой график вестинга в Tekion ?

