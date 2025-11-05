Компенсация Менеджер по разработке ПО in Greater Bengaluru в Tekion составляет от ₹5.29M за year для L1 до ₹5.93M за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Bengaluru составляет ₹6.92M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tekion. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
₹5.29M
₹5.29M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹5.93M
₹4.17M
₹1.76M
₹0
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Tekion Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)