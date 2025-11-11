Каталог компаний
Tekion
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Научный сотрудник

  • Greater Bengaluru

Tekion Научный сотрудник Зарплаты в Greater Bengaluru

Медианный компенсационный пакет Научный сотрудник in Greater Bengaluru в Tekion составляет ₹3.76M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tekion. Последнее обновление: 11/11/2025

Медианный пакет
company icon
Tekion
Research Scientist
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹3.76M
Уровень
L3
Оклад
₹3.26M
Stock (/yr)
₹509K
Бонус
₹0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Tekion Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Научный сотрудник в Tekion in Greater Bengaluru составляет ₹3,764,213 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tekion для позиции Научный сотрудник in Greater Bengaluru составляет ₹3,751,243.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Tekion не найдены

Похожие компании

  • Arcesium
  • SoftServe
  • CloudLinux
  • exadel
  • InvestCloud
  • Все компании ➜

Другие ресурсы