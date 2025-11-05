Tekion Программный инженер Зарплаты в Greater Bengaluru

Компенсация Программный инженер in Greater Bengaluru в Tekion составляет от ₹2.01M за year для L1 до ₹7.22M за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Bengaluru составляет ₹4.06M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tekion. Последнее обновление: 11/5/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия L1 Associate Software Engineer ( Начальный уровень ) ₹2.01M ₹1.73M ₹243K ₹34.8K L2 Software Engineer ₹2.73M ₹2.25M ₹465K ₹14K L3 Senior Software Engineer ₹4.68M ₹3.87M ₹816K ₹0 L4 Staff Software Engineer ₹6.34M ₹5.28M ₹1.01M ₹53.8K Посмотреть 1 Больше уровней

Последние данные о зарплатах

График вестинга Основной 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций Options В Tekion Options подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

