Компенсация Продукт-менеджер in Greater Bengaluru в Tekion составляет от ₹2.96M за year для L1 до ₹6.34M за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Bengaluru составляет ₹3.44M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tekion. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
₹2.96M
₹2.53M
₹311K
₹120K
L2
₹3.31M
₹2.9M
₹407K
₹0
L3
₹5.47M
₹4.19M
₹1.22M
₹52.5K
L4
₹6.34M
₹4.69M
₹1.66M
₹0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Tekion Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)