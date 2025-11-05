Каталог компаний
Tekion
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продукт-дизайнер

  • Все зарплаты Продукт-дизайнер

  • Greater Bengaluru

Tekion Продукт-дизайнер Зарплаты в Greater Bengaluru

Компенсация Продукт-дизайнер in Greater Bengaluru в Tekion составляет от ₹1.18M за year для L1 до ₹3.93M за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Bengaluru составляет ₹3.81M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tekion. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
Associate Product Designer
₹1.18M
₹1.18M
₹0
₹0
L2
Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
Senior Product Designer
₹2.31M
₹2.31M
₹0
₹0
L4
Staff Product Designer
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
Посмотреть 1 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Tekion Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продукт-дизайнер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в Tekion in Greater Bengaluru составляет ₹5,040,521 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tekion для позиции Продукт-дизайнер in Greater Bengaluru составляет ₹2,198,674.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Tekion не найдены

Похожие компании

  • Arcesium
  • SoftServe
  • CloudLinux
  • exadel
  • InvestCloud
  • Все компании ➜

Другие ресурсы