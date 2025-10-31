Каталог компаний
Tejas Networks
  Зарплаты
  Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

Tejas Networks Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in India в Tejas Networks составляет ₹1.75M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tejas Networks. Последнее обновление: 10/31/2025

Медианный пакет
company icon
Tejas Networks
Software Engineer
hidden
Общая сумма в год
₹1.75M
Уровень
hidden
Оклад
₹1.75M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Tejas Networks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Внести данные

Включенные должности

Предложить новую должность

Full-Stack разработчик

Сетевой инженер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Tejas Networks in India составляет ₹3,123,084 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tejas Networks для позиции Программный инженер in India составляет ₹1,750,273.

Другие ресурсы