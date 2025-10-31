Каталог компаний
Tejas Networks
Tejas Networks Инженер по аппаратному обеспечению Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер по аппаратному обеспечению in India в Tejas Networks составляет ₹1.11M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tejas Networks. Последнее обновление: 10/31/2025

Медианный пакет
company icon
Tejas Networks
Hardware Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹1.11M
Уровень
-
Оклад
₹1.11M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
1 Год
Какие карьерные уровни в Tejas Networks?
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер по аппаратному обеспечению в Tejas Networks in India составляет ₹1,140,725 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tejas Networks для позиции Инженер по аппаратному обеспечению in India составляет ₹1,110,316.

