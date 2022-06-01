Каталог компаний
TEGNA
TEGNA Зарплаты

Зарплата TEGNA варьируется от $61,690 общей компенсации в год для Финансовый аналитик в нижнем диапазоне до $65,325 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников TEGNA. Последнее обновление: 11/23/2025

Финансовый аналитик
$61.7K
Программный инженер
$65.3K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в TEGNA — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $65,325. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в TEGNA составляет $63,508.

