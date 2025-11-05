Каталог компаний
Technology & Strategy
Technology & Strategy Программный инженер Зарплаты в Munich Metro Region

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Munich Metro Region в Technology & Strategy составляет €68.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Technology & Strategy. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Technology & Strategy
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Общая сумма в год
€68.5K
Уровень
Senior
Оклад
€61.8K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€6.7K
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Technology & Strategy?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Technology & Strategy in Munich Metro Region составляет €72,150 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Technology & Strategy для позиции Программный инженер in Munich Metro Region составляет €68,586.

