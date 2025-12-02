Каталог компаний
Средняя общая компенсация Инженер-материаловед in India в Technip Energies составляет от ₹3.36M до ₹4.61M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Technip Energies. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$41.6K - $49.4K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$38.4K$41.6K$49.4K$52.6K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Technip Energies?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-материаловед в Technip Energies in India составляет ₹4,606,210 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Technip Energies для позиции Инженер-материаловед in India составляет ₹3,364,536.

