Компенсация Венчурный капиталист in India в Tech Mahindra составляет ₹368K за year для U1. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tech Mahindra. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Какие карьерные уровни в Tech Mahindra?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Венчурный капиталист в Tech Mahindra in India составляет ₹452,613 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tech Mahindra для позиции Венчурный капиталист in India составляет ₹318,797.

