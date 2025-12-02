Каталог компаний
Tech Mahindra
Tech Mahindra Технический писатель Зарплаты

Средняя общая компенсация Технический писатель in Canada в Tech Mahindra составляет от CA$70K до CA$102K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tech Mahindra. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$57.3K - $66.6K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Tech Mahindra?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Технический писатель в Tech Mahindra in Canada составляет CA$101,572 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tech Mahindra для позиции Технический писатель in Canada составляет CA$69,991.

Другие ресурсы

