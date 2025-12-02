Каталог компаний
Tech Mahindra
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер технических программ

  • Все зарплаты Менеджер технических программ

Tech Mahindra Менеджер технических программ Зарплаты

Компенсация Менеджер технических программ in United States в Tech Mahindra составляет от $138K за year для U2 до $125K за year для U3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $150K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tech Mahindra. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
U1
Associate Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
Technical Program Manager
$138K
$138K
$0
$0
U3
Senior Technical Program Manager
$125K
$125K
$0
$0
U4
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Добавить данныеСравнить уровни
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные
Какие карьерные уровни в Tech Mahindra?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер технических программ предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер технических программ в Tech Mahindra in United States составляет $250,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tech Mahindra для позиции Менеджер технических программ in United States составляет $130,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Tech Mahindra не найдены

Похожие компании

  • Infosys
  • LTI
  • Mindtree
  • Tata Consultancy Services
  • HCL Technologies
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tech-mahindra/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.