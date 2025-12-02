Компенсация Менеджер технических программ in United States в Tech Mahindra составляет от $138K за year для U2 до $125K за year для U3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $150K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tech Mahindra. Последнее обновление: 12/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
U1
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
$138K
$138K
$0
$0
U3
$125K
$125K
$0
$0
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
