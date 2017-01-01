Каталог компаний
Teamlease Digital
    Teamlease Digital is a technology professional services platform that provides staffing solutions for professionals in diverse sectors such as IT, Telecom, Healthcare, Edtech, and Engineering.

    teamleasedigital.com
    Веб-сайт
    2016
    Год основания
    1,250
    Количество сотрудников
    $250M-$500M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

