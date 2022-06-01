Каталог компаний
Teachers Pay Teachers
Teachers Pay Teachers Зарплаты

Зарплата Teachers Pay Teachers варьируется от $180,000 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $220,000 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Teachers Pay Teachers. Последнее обновление: 9/20/2025

$160K

Инженер-программист
Median $200K

Фулстек-разработчик

Продуктовый дизайнер
Median $180K
Продуктовый менеджер
Median $220K

Рекрутер
$191K
Менеджер по разработке ПО
$210K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Teachers Pay Teachers — Продуктовый менеджер с годовой общей компенсацией $220,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Teachers Pay Teachers составляет $200,000.

