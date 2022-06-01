Каталог компаний
TDI
Работаете здесь? Подтвердить компанию

TDI Зарплаты

Зарплата TDI варьируется от $54,086 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $187,128 для Технический менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников TDI. Последнее обновление: 9/20/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Специалист по данным
$69.7K
Инженер-программист
$54.1K
Технический менеджер программ
$187K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в TDI — Технический менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $187,128. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в TDI составляет $69,723.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в TDI не найдены

Похожие компании

  • Pinterest
  • Google
  • Uber
  • Lyft
  • Intuit
  • Все компании ➜

Другие ресурсы