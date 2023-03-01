Каталог компаний
TDCX
Работаете здесь? Подтвердить компанию

TDCX Зарплаты

Зарплата TDCX варьируется от $11,390 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $42,870 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников TDCX. Последнее обновление: 9/20/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Продажи
Median $42.9K
Административный помощник
$26.3K
Бизнес-аналитик
$33.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Развитие бизнеса
$30K
Обслуживание клиентов
$23.6K
Операции обслуживания клиентов
$28.6K
ИТ-специалист
$14.7K
Маркетинг
$37.2K
Маркетинговые операции
$36.5K
Рекрутер
$11.4K
Инженер-программист
$15.1K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at TDCX is Продажи with a yearly total compensation of $42,870. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TDCX is $28,558.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в TDCX не найдены

Похожие компании

  • Amazon
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Roblox
  • Uber
  • Все компании ➜

Другие ресурсы