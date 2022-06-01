Каталог компаний
TD SYNNEX Зарплаты

Зарплата TD SYNNEX варьируется от $43,396 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $179,100 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников TD SYNNEX. Последнее обновление: 9/20/2025

$160K

Инженер-программист
Median $155K
Бизнес-аналитик
$51.8K
Развитие бизнеса
Median $78K

Корпоративное развитие
$47.7K
Финансовый аналитик
$53.9K
ИТ-специалист
$69.3K
Продуктовый дизайнер
$97K
Продуктовый менеджер
$69.8K
Менеджер программ
$58.6K
Продажи
$43.4K
Инженер по продажам
$99.5K
Менеджер по разработке ПО
$179K
Технический менеджер программ
$61.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в TD SYNNEX — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $179,100. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в TD SYNNEX составляет $69,345.

Другие ресурсы