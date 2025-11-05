Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Инженер-механик in Pune Metropolitan Region в Tata Motors составляет ₹1.84M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tata Motors. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
Общая сумма в год
₹1.84M
Уровень
hidden
Оклад
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
5-10 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в Tata Motors in Pune Metropolitan Region составляет ₹2,019,401 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tata Motors для позиции Инженер-механик in Pune Metropolitan Region составляет ₹882,043.

