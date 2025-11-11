Каталог компаний
Tata Group
  • India

Tata Group Full-Stack разработчик Зарплаты в India

Медианный компенсационный пакет Full-Stack разработчик in India в Tata Group составляет ₹1.75M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tata Group. Последнее обновление: 11/11/2025

Медианный пакет
company icon
Tata Group
Full-Stack Software Engineer
Chennai, TN, India
Общая сумма в год
₹1.75M
Уровень
L3
Оклад
₹1.58M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹175K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Tata Group?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Последние данные о зарплатах
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Group Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Full-Stack разработчик в Tata Group in India составляет ₹9,536,791 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tata Group для позиции Full-Stack разработчик in India составляет ₹2,539,082.

Другие ресурсы