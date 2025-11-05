Каталог компаний
Tata Group
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Маркетинг

  • Все зарплаты Маркетинг

  • Mumbai Metropolitan Region

Tata Group Маркетинг Зарплаты в Mumbai Metropolitan Region

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tata Group. Последнее обновление: 11/5/2025

Нам нужно всего 4 еще Маркетинг заявок в Tata Group чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Group Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Маркетинг предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Маркетинг в Tata Group in Mumbai Metropolitan Region составляет ₹3,457,410 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tata Group для позиции Маркетинг in Mumbai Metropolitan Region составляет ₹3,147,416.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Tata Group не найдены

Похожие компании

  • Snap
  • Lyft
  • Square
  • Amazon
  • Tesla
  • Все компании ➜

Другие ресурсы