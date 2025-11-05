Каталог компаний
Tata Group
  • Greater Amsterdam Area

Tata Group Инженер-химик Зарплаты в Greater Amsterdam Area

Средняя общая компенсация Инженер-химик in Greater Amsterdam Area в Tata Group составляет от €61.3K до €87.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tata Group. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя общая компенсация

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Типичный диапазон
Возможный диапазон
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Group Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-химик в Tata Group in Greater Amsterdam Area составляет €87,511 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tata Group для позиции Инженер-химик in Greater Amsterdam Area составляет €61,333.

