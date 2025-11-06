Компенсация Программный инженер in Kolkata Metropolitan Area в Tata Consultancy Services составляет от ₹371K за year для C1Y до ₹1.52M за year для C3B. Медианный yearный компенсационный пакет in Kolkata Metropolitan Area составляет ₹737K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tata Consultancy Services. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
C1Y
₹371K
₹371K
₹0
₹0
C1
₹498K
₹496K
₹0
₹2.2K
C2
₹772K
₹770K
₹1.5K
₹0
C3A
₹1.22M
₹1.22M
₹0
₹0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Tata Consultancy Services Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
