Tata Consultancy Services
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

  • Guadalajara Metropolitan Area

Tata Consultancy Services Программный инженер Зарплаты в Guadalajara Metropolitan Area

Компенсация Программный инженер in Guadalajara Metropolitan Area в Tata Consultancy Services составляет от MX$262K за year для C1Y до MX$775K за year для C3A. Медианный yearный компенсационный пакет in Guadalajara Metropolitan Area составляет MX$399K.

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Начальный уровень)
MX$262K
MX$257K
MX$5.1K
MX$0
C1
Assistant Engineer
MX$476K
MX$464K
MX$0
MX$12.4K
C2
IT Analyst
MX$516K
MX$486K
MX$0
MX$30.1K
C3A
Assistant Consultant
MX$775K
MX$747K
MX$0
MX$28.3K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Consultancy Services Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Tata Consultancy Services in Guadalajara Metropolitan Area составляет MXMX$14,820,594 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tata Consultancy Services для позиции Программный инженер in Guadalajara Metropolitan Area составляет MXMX$7,626,276.

