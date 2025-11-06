Каталог компаний
Tata Consultancy Services
Работаете здесь? Подтвердить компанию
Tata Consultancy Services Программный инженер Зарплаты в Greater Los Angeles Area

Компенсация Программный инженер in Greater Los Angeles Area в Tata Consultancy Services составляет от $87.4K за year для C1 до $61.2K за year для C4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Los Angeles Area составляет $100K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tata Consultancy Services. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Начальный уровень)
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
Assistant Engineer
$87.4K
$83.7K
$2.5K
$1.3K
C2
IT Analyst
$95K
$91.7K
$3.3K
$0
C3A
Assistant Consultant
$99.2K
$96.6K
$0
$2.7K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Consultancy Services Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Tata Consultancy Services in Greater Los Angeles Area составляет $129,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tata Consultancy Services для позиции Программный инженер in Greater Los Angeles Area составляет $100,000.

Другие ресурсы