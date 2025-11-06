Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Brazil в Tata Consultancy Services составляет R$110K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tata Consultancy Services. Последнее обновление: 11/6/2025

Медианный пакет
company icon
Tata Consultancy Services
Software Engineer
hidden
Общая сумма в год
R$110K
Уровень
C2
Оклад
R$110K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$401.4
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
5 Лет
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Consultancy Services Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Tata Consultancy Services in Brazil составляет R$177,710 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tata Consultancy Services для позиции Программный инженер in Brazil составляет R$109,594.

