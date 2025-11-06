Компенсация Программный менеджер in Greater Dallas Area в Tata Consultancy Services составляет $135K за year для C4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Dallas Area составляет $135K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tata Consultancy Services. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
$ --
$ --
$ --
$ --
C3B
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Tata Consultancy Services Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)