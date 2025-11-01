Каталог компаний
Компенсация Продукт-дизайнер in India в Tata Consultancy Services составляет от ₹705K за year для C1 до ₹1.53M за year для C4. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹519K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tata Consultancy Services. Последнее обновление: 11/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
C1
Assistant Designer
₹705K
₹705K
₹0
₹0
C2
Designer
₹879K
₹854K
₹0
₹25K
C3A
Assistant Consultant
₹1.07M
₹1.07M
₹0
₹0
C3B
Associate Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Посмотреть 2 Больше уровней
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Consultancy Services Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Включенные должности

UX-дизайнер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в Tata Consultancy Services in India составляет ₹1,530,044 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tata Consultancy Services для позиции Продукт-дизайнер in India составляет ₹519,392.

