Компенсация Инженер-механик in India в Tata Consultancy Services составляет ₹485K за year для C2. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹1.02M.

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
C1Y
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹485K
₹485K
₹0
₹0
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Consultancy Services Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в Tata Consultancy Services in India составляет ₹2,537,857 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tata Consultancy Services для позиции Инженер-механик in India составляет ₹797,341.

Другие ресурсы