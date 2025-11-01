Каталог компаний
Tata Consultancy Services
Медианный компенсационный пакет Управление персоналом in India в Tata Consultancy Services составляет ₹1.03M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tata Consultancy Services. Последнее обновление: 11/1/2025

Медианный пакет
Tata Consultancy Services
Human Resources
Общая сумма в год
₹1.03M
Уровень
Оклад
₹1.03M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Tata Consultancy Services?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Consultancy Services Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в Tata Consultancy Services in India составляет ₹1,102,697 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tata Consultancy Services для позиции Управление персоналом in India составляет ₹1,032,210.

Другие ресурсы