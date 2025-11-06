Каталог компаний
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Дата-сайентист Зарплаты в United Kingdom

Медианный компенсационный пакет Дата-сайентист in United Kingdom в Tata Consultancy Services составляет £33.8K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tata Consultancy Services. Последнее обновление: 11/6/2025

Медианный пакет
company icon
Tata Consultancy Services
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Общая сумма в год
£33.8K
Уровень
C2
Оклад
£33.8K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Tata Consultancy Services?
Последние данные о зарплатах
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Consultancy Services Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Tata Consultancy Services in United Kingdom составляет £60,798 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tata Consultancy Services для позиции Дата-сайентист in United Kingdom составляет £33,848.

