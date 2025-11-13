Каталог компаний
Tata Consultancy Services
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Бизнес-операции

  • Все зарплаты Бизнес-операции

Tata Consultancy Services Бизнес-операции Зарплаты

Средняя общая компенсация Бизнес-операции в Tata Consultancy Services составляет от SGD 94.4K до SGD 134K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tata Consultancy Services. Последнее обновление: 11/13/2025

Средняя общая компенсация

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Типичный диапазон
Возможный диапазон
SGD 94.4KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Бизнес-операции заявок в Tata Consultancy Services чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+SGD 75.5K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.6K
Don't get lowballed

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Consultancy Services Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Бизнес-операции предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-операции в Tata Consultancy Services составляет SGD 134,036 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tata Consultancy Services для позиции Бизнес-операции составляет SGD 94,408.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Tata Consultancy Services не найдены

Похожие компании

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Все компании ➜

Другие ресурсы